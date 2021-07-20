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راغب علامه يهنئ جمهوره بمناسبه عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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هنأ المطرب البناني راغب علامة الأمة العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .

نشر راغب  علامة صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً" مهما طال الليل ، رح ترجع تشرق شمس الحق و الأمل ، ونرجع نفرح من جديد ونعيش الحياه بفرحه، ينعاد علي الجميع الحبايب بالخير والصحه والطمأنينه والأمل ". 

والجدير بالذكر أن راغب علامة طرح مؤخراً أغنية" الحياة على أصولها "، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى ، توزيع نادر حمدي .

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