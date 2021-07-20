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العملات المشفرة تخسر 90 مليار دولار من قيمته السوقية مع هبوط "بتكوين"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
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هوت عملة بتكوين إلى ما دون الـ 30 ألف دولار لأول مرة منذ 22 يونيو، مما أدى إلى انخفاض العملات المشفرة الأخرى.

تم محو حوالي 90 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في غضون 24 ساعة، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

انخفضت عملة الـ بتكوين بنسبة 6%، بينما انخفض الإيثريوم بنسبة 8% وهبط الريبل بنسبة 10%، وفقًا لبيانات CoinDesk.
 

هوت عملة بتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ 22 يونيو/حزيران/، مما ضغط على باقي العملات المشفرة.

وتم محو حوالي 90 مليار دولار من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة في غضون 24 ساعة، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وهبطت عملة بتكوين بحوالي 6%، بينما انخفض الإيثر بنسبة 8%، وهبط الريبل بنسبة 10%، وفقا لبيانات CoinDesk.

جاء الانخفاض في عملة البيتكوين بعد عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية، يوم أمس، فقد شهد مؤشر الداو جونز الصناعي أسوأ يوم له منذ أكتوبر الماضي.

وفي تصريحات لشبكة CNBC، قالت الشريكة في شركة Amber Group للخدمات المالية في العملات المشفرة، أنابيل هوانغ، "كانت هناك عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية، مما ضغط بشدة على جميع الأصول ذات المخاطر العالية".

وقال هوانغ إن هناك "مخاوف بشأن جودة وقوة الانتعاش الاقتصادي" و "الأصول ذات المخاطر الأعلي أصبحت أضعف بما في ذلك العوائد المرتفعة"، موضحة "إلى جانب الخسائر التي منيت به مؤخرا عملة البتكوين، أدى هذا إلى مزيد من الانخفاض في سوق العملات المشفرة".

ومنذ أن وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 65000 دولار في منتصف أبريل/نيسان الماضي، انخفض سعره بما يزيد عن 50%.

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