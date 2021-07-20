تعرف على تفاصيل الذبح في المجازر الآلية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى رمضان مدير الإدارة العامة لمجزر البساتين، إن المجزر شهد تنظيف وتطهير كل العنابر بعد الانتهاء من عمليات الذبح والتخلص من المخلفات واستمرار العمل حتى فترة متأخرة من الليل، موضحًا: "بداية من الساعة الـ12 في منتصف الليل كان الإقبال كبيرا علينا، وبعد أداء صلاة العيد مباشرة فتحنا الأبواب وتشغيل المياه وبداية عمليات الذبح".





وأضاف رمضان، خلال لقاء مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، "لدينا طبيب يحدد صلاحية اللحم، وفي الأيام العادية يقف دورنا على الكشف بعد الذبح، لكن في أيام عيد الأضحى نقوم بعملية التشفية وفصل العظام عن اللحوم وتعبئتها في أكياس".





وتابع مدير الإدارة العامة لمجزر البساتين: "نقول للناس تعالوا اذبحوا هنا لأن المخزن مفتوح حتى يكون مظهر الشوارع جميلا وأن نتجنب التلوث حتى يستمتع المواطنون بالعيد بعد تناول اللحوم".



