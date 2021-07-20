محافظ قنا يزور إحدى دور المسنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

كما إلتقى بعدد من المسنين المقيمين بالدار ، رافقه خلال الجولة العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة،و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وأشرف أنور القائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وحسين زمقان نائب رئيس المدينة.





أكد محافظ قنا خلال الزيارة أن مديرية التضامن الإجتماعى قامت بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المعيشية الأساسية للحاجة ليلى بناءًا على طلبها، مشيرا إلي إن المحافظة حريصة على تلبية جميع احتياجات نزلاء الدار،وتوفير كافة سبل الراحة لهم.



ومن جانبها قدمت الحاجة ليلى عظيم شكرها لمحافظ قنا لإهتمامه بحالتها وزيارته لها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن يكافئه على مثل هذه الأعمال الإنسانية ورعايته للحالات الأكثر احتياجا بالمحافظة.



يُذكر أن الحاجة ليلى كانت تفترش الرصيف مع إبنها أمام مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، وفور علم محافظ قنا بحالتها وجه المسئولين برعايتها وتقديم يد العون لها وبالفعل تم إيداعها بدار الهنا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لإبنها بوحدة مرور قفط.

قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا التهنئة بعيد الاضحي المبارك، للمسنين بدار الهنا بمنطقة المساكن بمدينة قنا، حيث إلتقى بالحاجة ليلى أحدى نزلاء الدار وقدم لها التهنئة.