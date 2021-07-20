بهذه الكلمات..تهنئ نسرين أمين تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى







حرصت الفنانه نسرين أمين علي تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام " .



نشرت نسرين أمين صورة جديده لها، وعلقت عليها قائلة:" عيد سعيد علينا جميعا يارب وكل سنه واحنا كلنا بخير وصحة وعافية يا رب، العيد فرحة" .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين أمين الدراميه مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " لما كنا صغيرين "، وهو بطولة محمود حميده ، خالد النبوي ، ريهام حجاج، كريم قاسم ، ومن إخراج محمد علي ، تأليف أيمن سلامة.