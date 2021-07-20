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روسيا تسجل 23770 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:52 ص
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 23770 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع 24633 أمس، ليتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 6 ملايين شخص.
وسجلت السلطات الصحية الروسية،
ارتفاعًا في عدد المتوفين بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي بواقع 784 شخصا بعدما كانت الزيادة
719 حالة في الإحصائية السابقة، ما رفع مجموع الوفيات إلى 149922 حالة من أصل 6 ملايين
و6536 إصابة حتى الآن.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس
كورونا، أن عدد المتعافين بلغ 5 ملايين و382213 شخصا مع تماثل 22218 مريضا للشفاء خلال
اليوم الماضي.
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