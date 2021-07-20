روسيا تسجل 23770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 23770 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع 24633 أمس، ليتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 6 ملايين شخص.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في عدد المتوفين بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي بواقع 784 شخصا بعدما كانت الزيادة 719 حالة في الإحصائية السابقة، ما رفع مجموع الوفيات إلى 149922 حالة من أصل 6 ملايين و6536 إصابة حتى الآن.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد المتعافين بلغ 5 ملايين و382213 شخصا مع تماثل 22218 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.