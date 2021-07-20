القبض على نجم إيفرتون الإنجليزي بسبب الاعتداء الجنسي على قاصرات

ألقت الشرطة القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد شكوك حول الاعتداء الجنسي على أطفال.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب تم القبض عليه يوم الجمعة الماضي، وتم استجوابه من الشرطة قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.





وذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان لها: "ألقى الضباط القبض على رجل يوم الجمعة الماضي 16 يوليو، وذلك بعد شكوك حول اعتداءه جنسيا على أطفال، وقد تم الإفراج عنه بكفالة مع تواصل التحقيقات".





وتعرض اللاعب المتهم في تلك القضية للإيقاف من قبل ناديه وذلك حتى نهاية التحقيقات.





وأوضح النادي أنه سيساعد في التحقيقات.





وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الفريق المسؤول عن الحوادث الكبرى في شرطة مانشستر يقود عملية التحقيقات.





وأضافت أنه لم يكن هناك أي مؤشر على وجود نشاط في منزل اللاعب بعد عودته من مركز الشرطة ليلة الجمعة.