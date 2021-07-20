"سهرة حمراء داخل السيارة".. كشف ملابسات العثور على جثتين بجراج في الهرم

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثتى لشاب وفتاة داخل سيارة بالهرم، أن الشاب والفتاة كانا في حالة تعفن نتيجة لعدم وجود تهوية وغلق منافذ السيارة، لتناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة.





وأفادت التحقيقات، أن الشاب والفتاة مبلغ بتغيبهما، منذ قرابة ٣ أيام، وعثر على جثتيهما في حالة تعفن داخل السيارة، وأنهما تربطهما علاقة عاطفية، وكانا ليلة الواقعة يقضيان سهرة حمراء بداخل السيارة.





وكشفت التحقيقات، أن الشاب تربطه علاقة بالفتاة، وكان تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وفي أثناء العلاقة داخل السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة.





وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثتين للوقوف على ملابسات الواقعة.





كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثتين لشاب وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة ملك الشاب، مركونة داخل جراج مغلق خاص بالشاب.





وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، واصطحبها داخل السيارة، وتوجه للجراج، وخلال تواجدهما بالسيارة تعرضا لاختناق، مما أسفر عن وفاتهما بسبب إغلاق منافذ السيارة وتعاطي المخدرات.



