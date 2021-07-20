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رئيس "مياه القناة" يناشد المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحي، علي انتظام العمل في جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبيح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات المفاجئة في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأكد اللواء عصمت، على جميع العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة علي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، ذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية، لشبكات.

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