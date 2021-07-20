خالد سليم يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

حرص الفنان خالد سليم على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر خالد سليم صورة له وهو في الحرم المكي، وبدى فيها وهو مرتدي ملابس الإحرام، وعلق عليها قائلاً:" اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا".



وتابع خالد سليم قائلاً:"اللهم ارزقنا الرضا والخير، وبارك لنا في أولادنا وأنعم عليهم بالصحة والستر والسعادة والرزق، واجعلنا جميعاً من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير ".