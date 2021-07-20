Advertisements

خالد سليم يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرص الفنان خالد سليم على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر خالد سليم صورة له وهو في الحرم المكي، وبدى فيها وهو مرتدي ملابس الإحرام، وعلق عليها قائلاً:" اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا".

وتابع خالد سليم قائلاً:"اللهم ارزقنا الرضا والخير، وبارك لنا في أولادنا وأنعم عليهم بالصحة والستر والسعادة والرزق، واجعلنا جميعاً من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير ".

أخبار تهمك

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

القبض على نجم إيفرتون الإنجليزي بسبب الاعتداء الجنسي على قاصرات

منذ 19 دقيقة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

"فبركة".. مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان