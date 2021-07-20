مهاجم الأهلي يكشف عن موقفه من الضغوطات التي يتعرض لها

أعلن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتر بواليا، عن موقفه من الضغوطات التي يتعرض لها، بالإضافة إلى حقيقة تلقيه عروض للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأوضح بواليا في تصريحات تليفزيونية، أنه سعيد بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه إنجاز عظيم، كما أكد أن الضغوط التي يتعرض لها أمر طبيعي خاصة أنه يلعب في مركز الهجوم.





وتابع، "لما لاعب يبذل مجهود التاني يدفعه لبذل مجهود أكتر حتى لو مش بنشارك كلنا في المباريات".









وأشار إلى أنه تغير كثيراً عن فترة تواجده مع نادي الجونة، موضحاً أن اللاعب يحتاج الدعم لكي يكون قادر على أن يندمج ويركز ويظهر.









واستكمل، "بحاول وببذل مجهود علشان أسجل مع الأهلي، ممكن لسه مقدمتش اللي عندي كله لكن أنا بحاول اساعد الفريق، وحتى الآن أنا لاعب في النادي.