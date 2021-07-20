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عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة بالعلمين الجديدة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:23 م
السيسي
السيسي
رقية جمال
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

واطلع الرئيس السيسي، على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور ربط ما بين تلك المشروعات.

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