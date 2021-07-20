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أول تعليق من الصين على اتهامها باختراق شركة مايكروسوفت

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:24 م
الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
وكالات
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وصفت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الأمريكية الموجهة لها بشأن اختراقها لشركة "مايكروسوفت إياها بالـ"مفبركة".

 

وفي وقت سابق، اتهمت الإدارة الأمريكية، الصين بالمسؤولية عن عملية اختراق كبيرة ضد شركة مايكروسوفت.

 

 وتحدثت الإدارة الأمريكية، عن وجود تهديدات أخرى من بكين في مجال الأمن السيبراني، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

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الصين اختراق شركة مايكروسوفت أمريكا

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