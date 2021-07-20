"عشان متتعبش من لحمة العيد".. 9 نصائح لحماية معدتك



مع حلول عيد الأضحى المبارك، يبدأ المصريين في تناول اللحوم بكثرة وهو ما قد يعرضهم لتعب المعدة خاصة مع زيادة تناول تلك اللحوم على مدار أيام العيد.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تفادي حدوث أزمة صحية بسبب تناول لحوم العيد:



- أفضل طريقة لطهي اللحوم هي السلق، ويفضل التخلص من الشوربة؛ لأنه عن طريق السلق يتم التخلص من الدهون الموجودة في ثنايا اللحم بالشوربة.



- ينصح بتناول كمية مناسبة من المياه لتسهل عملية غسل الكلى لتعمل بكفاءة عالية، وينصح كذلك بالحركة وعدم الخمول، لدعم عملية الهضم، لأن الكثيرين يعتادون الخمول وقلة الحركة في العيد وبعد تناول الوجبات الدسمة، وهي ممارسات خاطئة صحيا.





- لا ينصح بتناول السمين وهو المكونات الداخلية للذبيحة (الفشة والممبار والكلاوي والكوارع) لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وقيمة غذائية قليلة جدا.



- الجزء الأمامي من فخذ الأضحية، هو أفضل قطعة لحم للصحة العامة، لاحتوائه على دهون قليلة وسعرات حرارية منخفضة، مقارنةً بمنطقة البطن.



- لا تشرب المياه الغازية مع اللحوم لانه سيسبب الانتفاخ وعسر الهضم، كما أن الجنزبيل جيد جدًا خاصة بعد وجبة طويلة والنعناع.



- يجب تناول اللحوم الحمراء بمعدلات سليمة بعيد الأضحى حيث يجب عند استهلاك اللحوم أن تكون نسبتها صغيرة، وأن تكون مطبوخة مع الخضراوات مثل البصل والثوم والجزر، كما يجب عدم التركيز على أكلها طوال ايام عيد الأضحى.





- تناول الخضروات بجانب اللحوم مثل الكرفس والبقدونس والخيار لأنها تعمل على تنقية الأمعاء، كما أن الخضروات تعمل على معادلة حمضية اللحوم والإقلال من الإمساك الناتج عن أكل اللحوم.



- يجب استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر الذى به نسبة عالية من الردة التى تعطى الإحساس بالشبع وتمنع حدوث الإمساك وسوء الهضم.





- لابد من الحركة يوميا على الأقل نصف ساعة بممارسة رياضة المشى على أن يكون فى الهواء النقى لتزويد الجسم بالأكسيجين الضرورى لعمليات هضم وحرق الدهون مع ضرورة تناول كميات كافية من المياه النقية.