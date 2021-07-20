محافظ قنا يزور معرضا فنيا لمصور المحافظة الذي توفي أثناء عمله

أقام نجل الراحل أحمد الرشيدى، مصور محافظة قنا السابق، والذي توفي أثناء عمله، معرضا للصور تمثل الطبيعة والحرف اليدوية والحياة اليومية وجميعها من تصوير المصور الراحل.





وتفقد محافظ قنا، اللواء أشرف الداودى، المعرض، مشيدًا بجودة الصور ودورها فى إبراز التراث القنائى والطبيعة القنائية الخلابة،وعقب ذلك إلتقى بأفراد الأسرتين وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية.





بينما أدى آلاف المواطنين في محافظة قنا، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة في جميع المساجد.





حيث ردد المئات من المصلين في مساجد محافظة قنا، تكبيرات عيد الأضحى المبارك، استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى.





وقامت مساجد محافظة قنا، بتوزيع الكمامات، على المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.





كما قامت مديرية الأوقاف بقنا بتخصيص ٢٣٤٨ مسجدا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وفقا للقواعد التي أقرّتها وزارة الأوقاف، حيث يجرى تعقيم وتطهير تلك المساجد بشكل دوري.



