الأطفال يحتفلون بالعيد في الملاهي الشعبية بدمنهور (صور)



كما أوضح وكيل الوزارة أن عيد الأضحى المبارك هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء، وأن وطننا الغالي لهو أحوج ما يكون الآن إلى مضحين وفادِين من أوقاتهم ومن أموالهم ومن كل ما أعطاه الله لهم، حتى تنهض البلاد.



كما أكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الدين الإسلامي قد شرع الأضحية لتكون مثالًا للتكافل بين الجميع وإسعاد الفقراء يوم العيد، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على النظافة والطهر والحفاظ على الشوارع والبيئة وهو ما يجب أن نقوم به بعد ذبح الأضاحي وإستخدام جلودها في مصارفها الشرعية.



وكان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أكد أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المساجد التي ستقام بها صلاة العيد 12697 مسجد علي مستوي المحافظة.





شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حالة من البهجة والسرور بين المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وتوافد عدد كبير من الأهالى والأطفال على الملاهى الشعبية التى تضم المراجيح اليدوية والقطارات الكهربائية للاحتفال بالعيد وذلك لرخص سعرها مقارنة بالملاهى الأخري، والتي تراوحت ما بين 3 إلى 5 جنيهات.كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أديا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ.وعقب انتهاء الصلاة قام الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، بإلقاء خطبة العيد والذى أكد فيها أننا اليوم نحتفل بعيد الأضحى المبارك والذى يأتي بعد وقوف الحجيج بعرفات الركن الأعظم في الحج راجين رحمة الله ومغفرته بعد أن تساوى الجميع أمام الله عز وجل ليباهي بهم ملائكته.