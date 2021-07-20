سيامة أربعة كهنة لإيبارشية أطفيح

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن سيامة أربعة كهنة جدد للخدمة بإيبارشية أطفيح.

وصلى صلوات القداس والسيامة نيافة الأنبا زوسيما أسقف الإيبارشية في مقر المطرانية بأطفيح، وشاركه مجمع الآباء الكهنة، وخورس مرتلي الإيبارشية، والخدام، والشعب.

والكهنة الجدد هم:

- القس مكسيموس رمزي، كاهنًا عامًا.

- القس تادرس جرجس، كاهنًا على كنيسة دير الرسل بأطفيح.

- القس يسطس عوض، كاهنًا على كنيسة مار مينا بالشرفا.

- القس دَاوُدَ سعيد، كاهنًا عامًا.