بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها وحدائق القناطر الخيرية

تفقد، اليوم الثلاثا، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، كورنيش النيل ببنها، وحدائق القناطر الخيرية، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



والتقى المحافظ بالمواطنين وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات الطبية.



كما تفقد المحافظ أيضا حدائق مدينة القناطر الخيريه بعد فتحها أمام المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحي، مع الحفاظ على التباعد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وحرص المحافظ علي تهنئة المواطنين في الحدائق وكورنيش القناطر الخيرية والتقط معهم الصور التذكارية وطالبهم بالالتزام بالتباعد الكافي والحرص على سلامتهم وعدم حدوث أي تجمعات، وطالب المحافظ المسئولين القيام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالحدائق والمتنزهات، خلال فترة الاحتفالات، وتحرير محاضر للمخالفين للإجراءات الوقائية.



كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وشدد المحافظ على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهه أي أعطال طوال أيام العيد.



وتابع الهجان جولته بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازيه حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.



مشددا على رؤساء المدن والاحياء بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بإرتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يوميًا والتخلص الآمن منها حفاظا علي البيئة ومنعًا للتلوث.



ودعا محافظ القليوبية المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالمحافظة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين.