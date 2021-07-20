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رئيس حدائق الحيوان يكشف تفاصيل اليوم الأول لعيد الأضحى (فيديو)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه كان مخطط فتح الحديقة في الثامنة صباحًا ونتيجة التزاحم والإقبال الشديد؛ ولمنع حدوث تكدس تم فتح الحديقة في السابعة والنصف صباحًا.

وأضاف "رجائي"، خلال حواره مع مراسل "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالتأكيد على الدخول بالكمامة، مع القيام بأعمال رش وتعقيم ووضع مظهر يضع الزائر فيه حذائه للتعقيم الكامل، مع قياس درجات الحرارة عن بعد على البوابات، وتطبيق التباعد الاجتماعي إجباري بين الزائرين.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحديقة استقبلت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحيوانات الجديدة مثل الزرافة والدب الروسي والكنغر الأحمر والنمور البرغالية، وتم رفع كفاءة بيت الزواحف، مشيرًا إلى أن الأطباء قاموا بخطة جيدة للإكثار، موضحًا أنه فيما يخص الخدمات المقدمة للجمهور تم إضافة مقاعد خشبية جديدة للسماح للجمهور للجلوس لتناول وجبات خفيفة، مع إقامة منطقة وأنشطة ترفيهية من كافيتريات وحديقة حيوان الطفل التي تتيح التفاعل المباشر بين الحيوان والأطفال، وهذا يحقق سعادة كبيرة للأسرة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات يتم تعميمها على جميع الحدائق بالأقاليم المصرية.

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