رئيس حدائق الحيوان يكشف تفاصيل اليوم الأول لعيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه كان مخطط فتح الحديقة في الثامنة صباحًا ونتيجة التزاحم والإقبال الشديد؛ ولمنع حدوث تكدس تم فتح الحديقة في السابعة والنصف صباحًا.





وأضاف "رجائي"، خلال حواره مع مراسل "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالتأكيد على الدخول بالكمامة، مع القيام بأعمال رش وتعقيم ووضع مظهر يضع الزائر فيه حذائه للتعقيم الكامل، مع قياس درجات الحرارة عن بعد على البوابات، وتطبيق التباعد الاجتماعي إجباري بين الزائرين.



