محافظ القليوبية يستقبل أسقف شبرا الخيمة وبنها 

استقبل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان المحافظة، نيافة المطران مرقس أسقف شبرا الخيمة، وتوابعها، ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، والوفد المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأكد المحافظ على أن الشعب المصري بجميع طوائفه سيبقى في ترابط ومحبة أبد الدهر ويضرب أروع الأمثلة في الوحده الوطنية، حيث يتشارك الجميع في الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، ومن خلال التصدي لكافة أنواع المؤامرات التي دبرت لمصر عبر التاريخ.



ووجه "الهجان" الشكر والتقدير لجميع الأخوه الأقباط في كافة ربوع مصر لمشاركتهم أخوتهم المسلمين عيدهم المبارك لأننا جميعا أخوه نعيش في محبة وسلام.

