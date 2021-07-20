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الزراعة: الدولة ستقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
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أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة سوف تقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديثة.

وقال إبراهيم إن برنامج التمويل يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والاعتماد على الأساليب الحديثة في ري الأراضي الزراعية، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليا.

أضاف أنه يتم تنفيذ منظومة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري من خلال مرحلتين، الأولى جاري الانتهاء منها حاليا في حوالي مليون فدان وكانت مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، أما المرحلة الثانية تستهدف 3.7 مليون في الأراضي القديمة وجاري إطلاقها مع وزارة الري في محافظتي بني سويف والقليوبية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن تطوير منظومة الري يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف مقاومة الحشائش التي تنمو أثناء عملية الري بالأساليب القديمة، كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة مؤكدا على أهمية الدور الإعلامي في توعية المزارعين بضرورة الاشتراك في المنظومة الجديدة والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة.

وأكد إبراهيم أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا تطورت ومستجدات المشروع مع فريق عمل منظومة تحديث الري بالوزارة، وهناك تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة والري، والبنك الزراعي في هذا الشأن.. مشيرا إلى جهود الدولة لتوطين تكنولوجيا الري الحديث وصناعة مستلزماتها محليا، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة وكبيرة أمام الشركات المصرية للعمل في هذا المجال.

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