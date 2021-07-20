لهذا السبب ... سوسن بدر تحصل علي أجازة من مسلسل " السيده زينب "



حصلت الفنانه سوسن بدر علي أجازة من مسلسل " السيده زينب " ومن المقرر أستكمال تصويره مشاهده بعد أنتهاء من أجازه عيد الأضحي .



مسلسل " السيده زينب " تأليف أحمد صبحي ، و إخراج محمد النقلي ويعد مسلسل "السيدة زينب"، العمل الذى يجمع بين المؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلى، حيث في مسلسل "سكن البنات " .



و المسلسل " السيده زينب " تدور أحداث أبطال العمل تتناول حول منطقه السيده زينب في إطار اجتماعي وهو من بطوله محمود عبد الغني ، سوسن بدر ، محمد رياض ، اشرف عبد الغفور ، والراقصه دينا .



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه سوسن بدر شاركت في سباق الرمضاني السابق مسلسل " فارس بلا جواز " من بطوله مصطفي قمر ، طارق عبد العزيز ، طارق الأبياري ، سليمان عيد ، سوسن بدر ، ومن إخراج معتز حسام ، و تأليف فداء الشندويلي