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لهذا السبب ... سوسن بدر تحصل علي أجازة من مسلسل " السيده زينب "

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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حصلت الفنانه سوسن بدر علي أجازة من مسلسل " السيده زينب " ومن المقرر أستكمال تصويره مشاهده بعد أنتهاء من أجازه عيد الأضحي .

مسلسل " السيده زينب " تأليف أحمد صبحي ، و إخراج محمد النقلي ويعد مسلسل "السيدة زينب"، العمل الذى يجمع بين المؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلى، حيث في مسلسل "سكن البنات " .

و المسلسل " السيده زينب " تدور أحداث أبطال العمل تتناول حول منطقه السيده زينب في إطار اجتماعي وهو من بطوله محمود عبد الغني ، سوسن بدر ، محمد رياض ، اشرف عبد الغفور ، والراقصه دينا .

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه سوسن بدر شاركت في سباق الرمضاني السابق مسلسل " فارس بلا جواز " من بطوله مصطفي قمر ، طارق عبد العزيز ، طارق الأبياري ، سليمان عيد ، سوسن بدر ، ومن إخراج معتز حسام ، و تأليف فداء الشندويلي

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