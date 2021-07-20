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إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:11 م
إيران
إيران
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 195حالة وفاة و 22184إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

 وأفادت بيانات الصحة الإيرانية، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و 523ألفا و 263 حالة.

 

وكانت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 87161.

 

 وقد تجاوز عدد  المتعافين، 3 ملايين و 135  ألفا و 60 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (إرنا).

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