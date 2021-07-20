Advertisements

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الأربعاء 21 يوليو 2021 إلى الإثنين 26 يوليو، حيث تشهد هذه الفترة انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة، أنه خلال تلك الفترة تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي جنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة.

وكشفت عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

بينما من يوم الاثنين 19 يوليو إلى الثلاثاء 20 يوليو، تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

أخبار تهمك

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 20 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

منذ أقل من ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

"فبركة".. مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

القبض على نجم إيفرتون الإنجليزي بسبب الاعتداء الجنسي على قاصرات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

01:33 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان