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توجيهات عاجلة من وزيرة البيئة بشأن المحميات الطبيعية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:24 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
مارينا بشارة
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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات استعداد المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين، والأنظمة البيئية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأكدت "فؤاد" أن تلك الإجراءات تأتي فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية وخاصة البيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش العالمى مع أزمة انتشار فيروس كوفيد 19.

وأوضحت "فؤاد" أن المحميات الطبيعية استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تتضمن الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

وتدعو وزيرة البيئة المواطنيين للاحتفال بالعيد بالمحميات والاستمتاع باجواء الطبيعة الفريدة المميزة بالمحميات المنتشرة فى ربوع مصر والتى تتنوع بين المحميات البحرية والبرية.

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وزيرة البيئة المحميات الطبيعية

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