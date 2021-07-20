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الأهلي يدرس تعديل عقد أكرم توفيق

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتعديل عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوصت لجنة تخطيط الكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح، بتعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، من أجل استمراره مدة أطول داخل قلعة التتش.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في 2023 ويتقاضى 3 ملايين في الموسم الواحد، إلا أن اللجنة أوصت بتعديل عقده ليستمر حتى 2025 مقابل 5 مليون في الموسم.

جاء طلب لجنة التخطيط من أجل الحفاظ على خدمات اللاعب وحمايته من الاغراءات الخارجية، خاصةً بعد تألقه بالفترة الأخيرة ومساهمته في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات للتوصل لاتفاق بشأن تعديل العقد عقب نهاية الأولمبياد.

ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي رفقة المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، في طوكيو من أجل خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كل من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

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