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"طلق ناري" يحول عيد أسرة لـ ميتم وسقوط قتيل في الشرقية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما أصيب شقيقاه بجروح قطعية على يد 3 من عائلة أرملة شقيقهم، إثر وقوع خلاف وتعرض شقيقة الأخيرة للضرب أثناء وقوع مشادة بين المجني عليه وأشقائه ووالدهم.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة "إسلام. ع. ع" 28 سنة فني بشركة المقاولون العرب مقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز مينا القمح إثر إصابته بطلق ناري تعدي من آخرين كما أصيب شقيقيه "وائل" بقطع في أوتار القدم و"أيمن" بجروح متفرقة في جسده.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين قيام عدد من أفراد أسرة أرملة شقيق المجني عليه باقتحام منزل المجني عليه وشقيقيه المصابين على إثر وقوع مشادة مع أرملة شقيقهم فقام أقاربها بالتشاجر مع المجني واقتحام المنزل والتعدي عليهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء "سنج" وأسلحة نارية ما أدى وفاة المجني عليه وإصابة شقيقيه.

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حوادث جريمة قتل بوابة الفجر الشرقية

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