"طلق ناري" يحول عيد أسرة لـ ميتم وسقوط قتيل في الشرقية

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، فيما أصيب شقيقاه بجروح قطعية على يد 3 من عائلة أرملة شقيقهم، إثر وقوع خلاف وتعرض شقيقة الأخيرة للضرب أثناء وقوع مشادة بين المجني عليه وأشقائه ووالدهم.





وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة "إسلام. ع. ع" 28 سنة فني بشركة المقاولون العرب مقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز مينا القمح إثر إصابته بطلق ناري تعدي من آخرين كما أصيب شقيقيه "وائل" بقطع في أوتار القدم و"أيمن" بجروح متفرقة في جسده.



