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تحذيرات عاجلة من وزارة التنمية المحلية إلى المواطنين

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين، ضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية، وعدم الذبح في الشوارع وعدم إلقاء مخلفات الذبح في الشوارع لتجنب الغرامات المقررة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن المجازر الحكومية في جميع المحافظات، تفتح أبوابها للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية مجانًا، لافتة إلى أن المحافظات مازالت ترفع درجة الاستعداد القصوى، خاصة في المرافق ومديريات الخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتعامل الفورى مع أى طارئ الطارئة وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

كما ناشدت الوزارة المواطنين بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على ارتداء الكمامات الوقائية فى الأماكن العامة، لافتة إلى أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى ( صوتك مسموع ) تتلقى شكاوى المواطنين عن أى نقص سلع أو خدمات على الصفحة بفيس بوك وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضًا على البريد الاليكترونى [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر.

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