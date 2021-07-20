تحذيرات عاجلة من وزارة التنمية المحلية إلى المواطنين

ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين، ضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية، وعدم الذبح في الشوارع وعدم إلقاء مخلفات الذبح في الشوارع لتجنب الغرامات المقررة.





وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن المجازر الحكومية في جميع المحافظات، تفتح أبوابها للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية مجانًا، لافتة إلى أن المحافظات مازالت ترفع درجة الاستعداد القصوى، خاصة في المرافق ومديريات الخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتعامل الفورى مع أى طارئ الطارئة وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.



