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أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
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أعربت أساطير ريال مدريد وبرشلونة، التي ستخوض "كلاسيكو ودي" في إسرائيل، عن آمالهم في تقديم مباراة رائعة، والتي ستشهد تواجد أبرز نجوم الفريقين السابقين، وعلى رأسهم رونالدينيو وديكو ولويس فيغو وروبرتو كارلوس بين آخرين.

وقال رونالدينيو في مؤتمر صحافي اليوم "أتمنى أن تكون ليلة رائعة وممتعة، وأن نسعد كل من سيتواجد في ملعب المباراة. أشعر بالسعادة لمشاركتي في هذه المباراة". وكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن تذاكر المباراة، التي ستقام على ملعب بلومفيلد بيعت بالكامل، نظراً لقيمة النجوم المشاركين في اللقاء.

وسيضم فريق برشلونة العديد من النجوم المميزين الآخرين، مثل ريفالدو وخافيير سافيولا، بالإضافة لعدد من نجوم "فريق الأحلام" الذي قاده الهولندي الراحل يوهان كرويف لتحقيق العديد من الألقاب في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ومنهم جييرمو أمور وأندوني جوكوتشيا، وسيقود الفريق فنيا المدافع الكتالوني السابق، ألبرت فيرير.

ومن جانبه أكد لويس فيجو الذي دافع عن ألوان الفريقين، أنه المباراة ستكون صعبة في ظل عدم وجود أي من اللاعبين الحاليين، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأساطير سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم في الكلاسيكو، بينما قال روبرتو كارلوس أن المباراة ستكون ممتعة كما اعتادت الجماهير من لقائات الكلاسيكو.

أما كاسياس الذي سافر إلى إسرائيل من أجل التواجد في المدرجات دون المشاركة في اللقاء، كممثل لمؤسسة ريال مدريد، فقد أكد أن اللاعبين على أتم استعداد لتقديم كرة قدم جميلة، وأن أساطير البرسا والريال اجتمعت من أجل إمتاع الجماهير. 

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