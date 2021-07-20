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تعرف على تفاصيل حفل وائل جسار في بغداد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً في بغداد عاصمة العراق.

ويقام الحفل الغنائي  يوم 7 أغسطس المقبل، داخل القاعة الملكية بنادي الصيد وتشاركه في إحياء الحفل المطربة نوفا عماد.


ومن المقرر أن يقدم المطرب اللبناني وائل جسار خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته ومنها: "غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه" وغيرها من الأغنيات.

بينما  يستعد نجوم مصر والوطن العربي للاحتفال بعيد الأضحى مع الجمهور من خلال احياء حفلات غنائية ليقضوا معهم أجمل اللحظات.

حيث  يستعد وائل جسار، أيضًا لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي يوم 23 يوليو الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
بينما يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي يوم 21 من يوليو الجاري، والذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كما يُحيي الفنان تامر حسني، حفل  غنائي في رابع أيام العيد بالعاصمة (أبوظبي) بجزيرة ياس، وهو الحفل الذي يشترك فيه مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.


ويُحيي أيضًا الفنان حسين الجسمي حفلاً بنفس الجزيرة ثالث أيام العيد، وستشاركه الحفل الفنانة السورية أصالة نصري، وأعلن الثنائي منذ أيام عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي نفاد جميع تذاكر الحفل في الأيام الماضية، فيما تتشارك الفنانة اللبنانية يارا مع الفنان سيف نبيل في حفل كبير بدبي مساء ثاني أيام العيد.

و تحيى النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس 22 يوليو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى.


وضمن حفلات صيف جدة، تشارك الفنانة أنغام مع محمد الشرنوبي وتامر عاشور في حفل كبير يوم السبت 24 يوليو، فيما سيعود "سلطان الطرب" جورج وسوف للحفلات الغنائية بحفل في جدة يوم الجمعة المقبل.


وتباع تذاكر حفل أنغام في السعودية، في 6 فئات تبدأ من 490 ريالًا، أي ما يوازي 2000 جنيه، وتتدرج أسعار التذاكر 785 ريالًا، ثم 980 ريالًا، أما تذكرة «VIP» تبلغ قيمتها 1900 ريال، أما تذكرة «VVIP» بـ 2450 ريالًا، بينما تبلغ قيمة تذكرة الـ «ROYAL» التي تعتبر أعلى فئة في التذاكر، 2900 ريال سعودى أي ما يتجاوز 12 ألف جنيه.
وتضع الشركة المنظمة للحفل قواعد مشددة للحضور من أبرزها اقتصار دخول الحفل على الحاصلين على لقاح «كوفيد -19»، الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونص، قياس درجة الحرارة عند الدخول، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة أو نظهر عليه أعراض الإصابة بالڤيروس كما يُحظر الدخول من غير «الكمامات» المطلوب ارتداؤها طول الوقت، بالإضافة إلى أحقية الجهة المنظمة في رفض دخول وإخراج أي شخص تعتبر سلوكه غير لائق وفقا لتقديرها الخاص.

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