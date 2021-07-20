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كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الرجاء

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك موقفه بشأن التعاقد مع إلياس الحداد نجم دفاع الرجاء المغربي بعد عرضه عليه في الأيام الماضية.

ويستمر عقد الحداد مع الرجاء حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

ووضع كارتيرون الحداد بديل وذلك في حالة رحيل محمود حمدي الونش نجم الفارس الأبيض بعد أوليمبياد طوكيو إذا وصلته عروض مغرية.

ويجعل كارتيرون الأولوية بالنسبة للأجانب عن طريق التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى خط الوسط ومهاجمين عن التدعيم في خط الدفاع.

ويتواجد الونش ففي الوقت الحالي مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو ومن المنتظر أن يشارك بشكل أساسي مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

يذكر أن الونش جدد عقده مع الزمالك في الفترة الأخيرة حتى 2024، حيث يعتبر من الأعمدة الأساسية لدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

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