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اندلاع حريق قرب مقر رئيس الوزراء الفرنسي بباريس

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:31 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في الدائرة السابعة وسط العاصمة باريس، بالقرب من قصر ماتينيون، مقر إقامة رئيس وزراء البلاد.

 

وذكر موقع "فرانس بلو" الفرنسي، أن الحريق اندلع في طوابق مبنى يخضع للإصلاح في مدينة فارين، وقد امتد إلى السطح وفقا لرجال الإطفاء في باريس.

 

وقد وصل رجال الإطفاء، إلى الموقع بعد الساعة 10 صباحا بقليل.

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فرنسا رئيس الوزراء الفرنسي حريق اندلاع حريق

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