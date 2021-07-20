الزمالك يرفض محمود وادي

حسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف الفريق من التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي، لاعب بيراميدز، بعد ترشيحه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون رفض فكرة التعاقد مع محمود وادي، لعدم اقتناعه بمستواه وإمكانياته الفنية والتهديفية.





وتابعت الصحيفة، أن كارتيرون وضع بعض الأسماء الأخرى للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مثل عمرو جمال وبن مالانجو وحسام حسن.





ولعب صاحب الـ26 عامًا مع نادي بيراميدز فى الموسم الحالي خلال 19 لقاء، تمكن من تسجيل 4 أهداف.



