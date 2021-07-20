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ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول ينوي بيع قائد الفريق جوردان هندرسون، بعد عدم توصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، أن النادي الإنجليزي دخل في محادثات مع هندرسون خلال الأسابيع الماضية، من أجل تمديد عقده، الذي ينتهي مع صيف 2023.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين دخلت مرحلة معقدة، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

وتابعت: "ليفربول لا يريد تكرار سيناريو جورجينيو فينالدوم لاعب الفريق، الذي رحل مجانًا هذا الصيف بعد نهاية عقده، لينضم كلاعب حر إلى باريس سان جيرمان".

وأشارت إلى أن الريدز متقبل فكرة بيع هندرسون هذا الصيف، مشيرة إلى وجود اهتمام قوي من باريس سان جيرمان للتعاقد معه، كما أن أتلتيكو مدريد يراقب موقف اللاعب.

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