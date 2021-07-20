حبس متهم عثر بحوزته على أقراص مخدرة بمطار القاهرة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس متهم عثر بحوزته بحوزته علي أقراص مخدرة أثناء تفتيشه في مطار القاهرة الدولى، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث باستكمال تحرياتها حول الواقعة.





البداية اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران ايجين القادمة من أثينا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من اليونان أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى





وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية ذات كثافة





وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مأمور الجمرك الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 47 شريط بإجمالي 771 قرص من عقار الترامادول وليريكا المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، تم القبض على الراكب واحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.