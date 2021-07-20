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برفقة عائلته..تامر شلتوت يُهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان تامر شلتوت على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر شلتوت صورة جديدة له برفقة عائلته، وعلق عليها قائلاً :" صباح الخير، عيد سعيد عليكم وعلىىكل حبايبكم، مفيش أحلى من لمة العيلة، ربنا يحميهم ويبارك فيهم".

والجدير بالذكر أن الفنان تامر شلتوت شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح"، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو بطولة، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.
برفقة عائلته..تامر شلتوت يُهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى
برفقة عائلته..تامر شلتوت يُهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

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