منظمة التجارة العالمية تناقش قضايا حقوق الملكية الفكرية





يناقش المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من جنوب إفريقيا والهند بتنازل المؤسسات المصنعة للقاحات الكورونا، عن المطالبة بحقوق ملكيتها الفكرية لتلك اللقاحات عن فترة التصنيع غير المرخص، الذي قامت به بعض بلدان العالم التي ضربتها الجائحة بشدة في العام الماضي.





ويعقد المجلس، اليوم، اجتماعات موسعة حول حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات حمايتها دوليا.





يذكر أن منظمة التجارة العالمية (طشد) هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف بسويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وهي الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول.