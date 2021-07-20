Advertisements

منظمة التجارة العالمية تناقش قضايا حقوق الملكية الفكرية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

يناقش المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من جنوب إفريقيا والهند بتنازل المؤسسات المصنعة للقاحات الكورونا، عن المطالبة بحقوق ملكيتها الفكرية لتلك اللقاحات عن فترة التصنيع غير المرخص، الذي قامت به بعض بلدان العالم التي ضربتها الجائحة بشدة في العام الماضي.

ويعقد المجلس، اليوم، اجتماعات موسعة حول حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات حمايتها دوليا.

يذكر أن منظمة التجارة العالمية (طشد) هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف بسويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وهي الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول.

أخبار تهمك

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ 14 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر يونايتد يتلقى صدمة في صفقة كوليبالي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ 14 دقيقة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يرصد صفقة جديدة من تونس

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 20 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

03:03 م

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

01:33 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان