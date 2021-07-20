كامل الوزير يتابع انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات

كشفت وزارة النقل، في بيان صادر عنها اليوم، أن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يتابع على مدار الساعة مع رؤساء الهيئات والجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للركاب، حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة وعلى استمرار كافة أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات للوقاية من فيروس «كورنا».



كما تابع وزير النقل حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حيث أكد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق بخطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات بالاضافة إلى متابعة اعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس «كورونا».



وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان انتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات كما أكد الوزير على اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التى تنقل ركابا وكذلك استمرا ر انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.



ويتقدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وكافة العاملين بالوزارة بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك معاهدين فخامة الرئيس والشعب المصري ببذل كل الجهد لاستكمال كافة المشروعات التي تخدم المواطن المصري ضمن مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس.