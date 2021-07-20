أهالي كفر الشيخ يتوافدون على الحدائق والمنتزهات في أول أيام عيد الأضحى

توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.



وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه، ولجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.



كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.



وتابعت غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.



وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، توافد العديد من أهالي المحافظة على الحدائق العامة المجانية المجاورة للديوان العام والممتدة حتى حديقة صنعاء، ليستمتعوا بما وفرته المحافظة من ألعاب وبرجولات ومظلات ومقاعد وغيرها وسط الخضرة الجميلة، بالإضافة للحدائق العامة غرب مدينة كفر الشيخ والمجاورة لشارع صبري القاضي، بالإضافة لحديقة صنعاء وغيرهم من المتنزهات.



وأضاف المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الآلاف تواجدوا بدسوق لزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وعلى شاطئ النيل فرع رشيد بدسوق، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه سواء المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والتي تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل الإمكانات لراحة المترددين على مدينة دسوق، لقضاء أيام عيد الأضحى بدسوق، كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.



وأضاف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه أن حديقة العائلات بفوه شهدت تواجد المئات للتنزه، وقضاء أيام عيد الفطر على شاطئ نهر النيل وفى عدد من المراكب الثابتة، مشيرًا إلى أن ما يحتاجه المواطنون والزائرون تم توفيره لهم.



وأكد اللواء جمال نور الدين،حافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشدد لرئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة المنقذين، لإنقاذ أي حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الآلاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.



وأضاف تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الإسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم على الطريق الدولى الساحلى وروافده بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.



وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أنه تم إلغاء الإجازات، وانتشرت 100 سيارة إسعاف مجهزة، أمام الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة ومنها حدائق صنعاء وأحمد زويل بكفر الشيخ، بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وبحدائق ادفينا بمطوبس، وبطول شاطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم.



وأضاف الجنزورى: "كما تواجدت سيارات الإسعاف بالطريق الدولى الساحلى وروافده، وتلك السيارات مجهزة بأحدث الوسائل، كما أن طاقم الإسعاف مدرب على التعامل مع الحالات المرضية".