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إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:42 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد كشك
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شنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطرى.

واستهدفت الحملة المطاعم والمحال التجارية بمنطقة أحمد ماهر وشارع كلية الآداب، للتأكد والاطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار سلسلة حملات ينفذها الحي بالعيد الأضحى المبارك.

قاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة انجى سامى مدير التنمية والفريق المعاون والمشكل من الاقتصادية، يسرى كسبة مسئول البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن الصحة أحمد يحيى، وطلال محمد من إدارة التموين.
وقد تمكنت الحملة من إعدام ٥٥ كيلو من مصنعات الحوم والدواجن، كما تم تحرير ٦ محاضر صحية و٣ محاضر بيئية، كما أوصت اللجنة خلال حملتها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المنشآت ذلك لعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت.

ومن جانبه أكد رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال أيام عيد الاضحى المبارك، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة إنجي سامي مدير التنمية الاقتصادية إن تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى
إعدامات أغذية فاسدة ومحاضر صحة وبيئة بالمنصورة في حملة أول أيام عيد الأضحى

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حملة المنصورة أغذية فاسدة

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