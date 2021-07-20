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مي الغيطي لجمهورها :" أتمنى لكم عيد لطيف"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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هنأت الفنانة مي الغيطي جمهورها بمناسبة عيد الأضحيى المبارك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" 

نشرت مي الغيطي صورة جديدة لها وهي تحمل معزه، وعلقت عليها قائلة:" أتمنى لكم عيد لطيف ورحيم جداً  مع أنفسكم وأصدقائنا المقربين كل عيد وأنتم بخير ". 

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه مي الغيطي شاركت في فيلم سنيمائي" قمر ١٤ "من بطوله خالد النبوي، شرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد على، محمد علاء ، مي الغيطي ، بيومي فؤاد ، ومن قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادي الجيار .

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