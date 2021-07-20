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بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة.. طرح فيلم "ثانية واحدة " على" شاهد vip"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلن موزعين فيلم 'ثانية واحدة" للفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، سحبه من دور العرض السينمائي، وخاصة  بعد تحقيقه إيرادات قليلة خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم قريبًا عبر منصة "شاهد vip" حيث يوجد البوستر الخاص بالفيلم، ومكتوب عليه قريبًا.

وقالت دينا الشربيني، مؤخرا في تصريحات صحفية عن مُشاركتها في هذا الفيلم: "أحببت العمل في الفيلم كونه مُختلفًا عن السائد، وأيضًا عن الشخصيات التي قدمتّها من قبل، واستمتعت بشدة في تقديم العمل الكوميدي، والذي يعتبر تحديًا بالنسبة لي".

فيلم "ثانية واحدة" من بطولة دينا الشربيني مع مصطفى خاطر، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد دسوقي، فتحي عبد الوهاب، علا رشدي، أحمد الفيشاوي، وإخراج أكرم فريد

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