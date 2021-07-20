" أحلى ونص" تتصدر تويتر بعد ساعات من طرحها للهضبة عمرو دياب





تصدرت أغنية "أحلى ونص" لـ عمرو دياب تريند "تويتر" بعد طرحها، وتداول متابعي تويتر هاشتاج "عمرو دياب احلي ونص"، بعد طرحها تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، حيث ارتبطت الأعياد بالنسبة لجمهور عمرو دياب بالأغاني الجديدة .



وتعد أغنية 'أحلى ونص" هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح اغنية "الدنيا بترقص"ثم طرح بعدها "اتقل".



الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



وكان الهضبة قد طرح الأسبوع الجاري أغنياته "اتقل" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب.



