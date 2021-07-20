Advertisements

" أحلى ونص" تتصدر تويتر بعد ساعات من طرحها للهضبة عمرو دياب

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


تصدرت أغنية "أحلى ونص" لـ عمرو دياب تريند "تويتر" بعد طرحها، وتداول متابعي تويتر هاشتاج "عمرو دياب احلي ونص"، بعد طرحها تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، حيث ارتبطت الأعياد بالنسبة لجمهور عمرو دياب بالأغاني الجديدة .

وتعد أغنية 'أحلى ونص" هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح اغنية "الدنيا بترقص"ثم طرح بعدها "اتقل".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح الأسبوع الجاري أغنياته "اتقل" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب.

أخبار تهمك

الزمالك يرصد صفقة جديدة من تونس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 14 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ ربع ساعة

مانشستر يونايتد يتلقى صدمة في صفقة كوليبالي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 16 ساعة

أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ربع ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

03:03 م

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

01:33 م

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

03:03 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان