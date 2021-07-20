مجازر القليوبية تستقبل 384 أضحية أول أيام العيد

قال الدكتور محمد شوقي، مدير عام المجازر بالقليوبية، إن إجمالي عدد مذبوحات الأضاحي بمجازر المحافظة البالغ عددها 30 مجزرا، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بلغ 384 أضحية منهم 211 عجل بقري، و95 عجل جاموسي، و95 رأس ضان، و8 ماعز وجمل.



وبدوره أضاف الدكتور محمد جودة، مدير إدارة بنها البيطرية، إن عدد المذبوحات بمجازر بنها تعدى ال35 أضحية.



كانت مجازر محافظة القليوبية قد فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين بالمجان صباح اليوم، لذبح الأضاحي تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وأعلنت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



موضحة أنه يوجد بنطاق المحافظة أكثر من 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.



وأضافت العسيلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وامداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.



وأشارت "العسيلى"، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر فى الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى.



فيما قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمد شوق مدير عام مجازر القليوبية والدكتور محمد جودة مدير الإدارة البيطرية ببندر بنها بتفقد مجزرى كفر الجزار ومجزر كفر سعد للأطمئنان على حسن سير العمل تنفيذا لتوجيها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى لتوفير الإمكانيات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والعمل على راحتهم خلال فترة العيد واستقبال جميع الأضاحى مجانا.



ووجه الدكتور محمد جودة فريق العمل بمجزر كفر الجزار ببنها بتسهيل الإجراءات الخاصة بالذبح والكشف على الذبائح للمواطنين



فى ذات السياق ناشد محافظ القليوبية أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.



و أكد المحافظ أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا.



محذرا من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.