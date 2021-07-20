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هكذا هنأ محمد حماقي جمهوره بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص النجم محمد حماقي، علي تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك وأيضاً تفاعل معه جمهوره.

حيث نشر، حماقي البوستر علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها قائلة: "كل سنة وانتم طيبين عيد أضحى سعيد".

ومن ناحية أخرى يتعاون النجم محمد حماقى، مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "يا نسيم حبيبى نسم" والتي ستكون ضمن أغنيات البومه الجديد الذى يواصل تسجيل كل أغنياته، وستكون الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وكشف النجم محمد حماقى مؤخرًا عن موعد طرح ألبومه الجديد والذى سيكون شهر يوليو المقبل، والمكون من 12 أغنية ويتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعي. 

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