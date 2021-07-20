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محمد عدوية يطرح برومو ألبومه الجديد بمقطع من أغنية.. تعرف علي التفاصيل

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد المطرب محمد عدوية، لطرح أغاني ألبومه الجديد ، وهو من إنتاج شركه كلمة للإنتاج الفني والتوزيع  وصاحبها الأستاذ ياسر حسنين .

وقد طرح مقطع صغير، من  أغنية من ضمن أغاني الألبوم تحمل اسم 'ناس وداسوا بفتراى ويشاركه الرابر سداوي في أداء هذه الأغنية والتى من المتوقع أن تحدث صدى كبير فى عالم الغناء  وهى بالأخص لجمهور عدويه الذى ينتظر منه الأفكار الجديدة والمختلفه فى اغانيه.

وتقول كلمات الأغنية:"جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي..منهم زادت حيرتي..ناس وداسوا بإفترا… فى الرأس هموم متلتلة…طب ليه يا دنيا مش كده" .

وفي سياق آخر، قدم المطرب محمد عدوية مؤخرًا تتر مسلسل "ورا كل باب"، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون .

https://youtu.be/oEs7vYXWYCs

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