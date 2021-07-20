Advertisements

تراجع واردات الصين من النفط السعودي 19% في يونيو

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات جمارك اليوم الثلاثاء، أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو وذلك للشهر الثامن على التوالي، بينما تراجعت الشحنات من الإمارات والكويت أكثر، مما قد يشير إلى تباطؤ الواردات من النفط الإيراني.

وبلغت الواردات من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.


وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.

وتباطأت مشتريات الصين من النفط الخام في الربع الثاني في ظل ارتفاع عالميا وانكماش هوامش التكرير. وانخفضت وارداتها في النصف الأول للمرة الأولى على أساس سنوي منذ 2013.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام من الإمارات والكويت تراجعت 32 بالمئة و23 بالمئة على الترتيب الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وكانت رويترز ذكرت أن إيران باعت كمية قياسية من النفط في أواخر 2020، وتم إخفاء ذلك بنسبة النفط الخام إلى مناشئ أخرى من بينها الإمارات.

وسجلت البيانات الرسمية عدم وصول أي نفط من إيران وفنزويلا.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

الكشف عن أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يتلقى صدمة في صفقة كوليبالي

منذ أقل من ساعة

أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يرصد صفقة جديدة من تونس

منذ أقل من ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ 19 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

11:31 م

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

03:03 م

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

01:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان