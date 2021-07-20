شركات عالمية حققت ثروات هائلة وقت أزمة كورونا

سلاح ذو حدين ألقت به جائحة كورونا علي مدار سنتين وعلي عدة مراحل لتلقي بكثير من الشركات الي التهلكة وتتسبب في خسائر غير مسبوقة بسبب إجراءات الحجر الصحي في معظم دول العالم والتي دامت شهور أعقبتها تدهور في أحوال هذه الشركات وربما لم تستطيع هذه الشركات أن تنجو من تلك الأزمة حتي الأن.





وفي الوقت الذي تعرض فيه العالم بأسره الي أزمات ، ظهرت شركات أخري حققت أرباح طائلة من جراء هذه الأزمة ، طبقاً لمقولة "مصائب قوماً عند قوماً فوائد" ، حيث إستفادت كلاً من شركة أمازون وميكروسوفت وزوم من إجراءات الحجرالصحي التي يعاني منها ملايين البشر من العمل المنزلي الذي أجبر عليه الكثيرون في كل أنحاء العالم، وقامت ببيع تجهيزات المؤتمرات بالفيديو وأصبحت معظم التعاملات عبر الإنترنت مما ترتب عليه تحقيق أرابحاً طائلة غنمت بها هذه الشركات .





وارتفعت مبيعات شركة أمازون من جراء هذه الأزمة بنسبة 40 % خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو2020، بينما حققت شركة أبل زيادة كبيرة في مبيعات هواتف آى فون وغيرها من الأجهزة.





وتأسست شركة أمازون علي يد جيف بيزوس ، حيث تقع في في سياتل واشنطن ، هو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.



كما قفز عدد مستخدمي منصات شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي وتشمل (واتس آب وانستاغرام)، بنسبة 15 % خلال 2020.

وقد ارتفعت أسهم شركة أمازون إلى مستوى قياسي في أعقاب ذلك

ومن الشركات التي ربحت خلال تلك الأزمة هي شركة ديزني، قد ربح شيئا وخسر آخر خلال فترة تفشي الوباء ، حيث أنه في الوقت الذي أغلقت الشركة مدن الملاهي التابعة لها بعد تطبيق إجراءات الإغلاق العام، ما تسبب في خسارة ديزني لما لا يقل عن 1.4 مليار دولار، تصاعد الطلب على خدمات العرض المستمر للأفلام والمسلسلات على الإنترنت بشكل صاروخي.









وخلال الأزمة ارتفعت منصات وسائط التواصل عبر الانترنت بشكل كبير مع اضطرار العالم إلى العمل من المنزل ، و تصدرت شركة زوم المسؤولة في مقدمة التطبيقات والتي تقوم بعقد مؤتمرات في دائرة فيديو عبر الإنترنت.

وقد حمل تطبيق زوم أكثر من 131 مليون شخص في عموم العالم في شهر أبريل 2020، بحسب شركة الأبحاث "سينسُر تاور" وهذه أكثر بـ 60 مرة من نفس الفترة قبل عام.

وأوضحت الشركة أن الهند كانت وراء 18 % من عمليات تحميل التطبيق وتليها الولايات المتحدة بنسبة 14 %.









ولابد لنا أن نعرف دائماً أن الأزمات رغم قسوتها إلا أنها قد تخلق فرصاً لن تتكرر لتحقيق الثراء، وعلينا أن نتعلم كيفية تخطي الأزمات وتحويل خسائرنا الي أرباح وإقتناص الفرص التي قد لا تأتي مرة أخري.