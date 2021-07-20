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البورصة في أسبوع .. تداولات بـ 1.6 مليار جنيه علي مدار جلسة واحدة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت إجمالى قيمة التداول  بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع الحالي  بسبب قلة عدد الجلسات حيث سجلت نحو 1.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 31.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.278 مليون ورقة منفذة على  عدد 225 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.


هذا و قد استحوذت الأسهم على 100 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة
التداول للسندات نحو % خلال الأسبوع.


وارتفع المؤشر الرئيسي  للبورصة المصرية بنسبة يجى اكس 30 بنسبة 0.81%   وغلق تعاملات الأسبوع عند مستوي 10.646.85 نقطة, ، بينما سجل مؤشرEWI EGX70 صعودا بنسبة 1.4% مغلقا الفترة عند 2.509.45 نقطة ،وسجل مؤشر P&S ارتفاعا  بنحو1.11%   مغلقاً عندي مستوي نقطة 1.769.92 نقطة 


و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.053 %مغلقا عند13.048.58 نقطة. بينما
سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 1.18 %مغلقاً الفترة عند 3.469.73  نقطة.%

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