البورصة في أسبوع .. تداولات بـ 1.6 مليار جنيه علي مدار جلسة واحدة

تراجعت إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي بسبب قلة عدد الجلسات حيث سجلت نحو 1.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 31.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.278 مليون ورقة منفذة على عدد 225 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.









هذا و قد استحوذت الأسهم على 100 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة

التداول للسندات نحو % خلال الأسبوع.







