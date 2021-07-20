الوجه الآخر لعيد الأضحى.. حوادث عكرت فرحة المصريين



على الرغم من الفرحة العارمة التي تسيطر على محافظات مصر، إلا أن هناك عدد من الحوادث وقعت عكرت فرحة المصريين على مدار الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك.



مصرع مسن بالشرقية

فلقى مسن بمحافظة الشرقية مصرعه صباح اليوم، إثر اصطدام دراجة بخارية به أثناء سيره بشارع الجناين بمدينة الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القنايات وإخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق بالواقعة.



تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، اخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول " سعد أبو المكارم ع ع "72 عاما جثة هامدة.



وتبين من التحريات أثناء سير المتوفى بشارع الجناين بمدينة الزقازيق، اصطدمت به دراجة بخارية ولفظ أنفاسه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة مركز الزقازيق.



مقتل مواطن بالعاشر

كما لقى مواطن مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى بالصدر على يد مجهولين بمدينة العاشر من رمضان، لسرقة سيارته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس، وإخطار النيابة العامة



تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد ع أ " 40 عاما مقيم المجاورة 13 بمدينة العاشر من رمضان جثة هامدة.



وتبين من التحريات قيام مجهولين باعتراض طريقه أثناء سيره بالحى الـ 14 بالعاشر من رمضان لسرقة سيارته، وقاموا بإصابته بطلق نارى بالصدر لفظ على أثر أنفاسه الأخيرة، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



ذبح سيدة في المنوفية

كما عثر على سيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها بالمنوفية فى ظروف غامضة، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز منوف، يفيد من العثور على سيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها فى ظروف غامضة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



إصابة 3 شباب في بني سويف

كما أصيب ثلاث شباب، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة الابراهيمية بالقرب من قرية الشيخ على بهلول التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية الشيخ على التابعة لمركز بنى سويف ووجه على الفور بسرعة استخراج السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة حيث تبين أن المصابين وهم عمر سيد الفولى مركز ناصر 21 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، محمد كريم 21 سنة مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد صلاح صابر 19 سنة، مصابًا باشتباه كسر الذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة.



